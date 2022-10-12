Amerika'da ÜFE beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerini aşan verinin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. İki aylık düşüşün ardından artış gösteren ÜFE, ağustosta yüzde 0,2'lik azalış kaydetmişti.

Üretici fiyatları, eylülde yıllık bazda ise yüzde 8,5 arttı.

Önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşen üretici enflasyonunun bu dönemde yüzde 8,4'e gerilemesi öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, ağustosta yıllık yüzde 8,7 olmuştu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,2 arttı. Eylülde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen çekirdek ÜFE, ağustosta da aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,2 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.