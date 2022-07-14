Amerika'da üretici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 arttı.

Piyasa beklentilerini aşarak 3 ayın en yüksek artışını gösteren verinin bu dönemde yüzde 0,8 artması öngörülüyordu. Üretici enflasyonundaki ivmenin devam ettiğine işaret eden veri, mayısta yüzde 0,9 artmıştı.

Üretici fiyatları, haziranda yıllık bazda da yüzde 11,3'lük artış kaydetti.

Beklentileri geride bırakan üretici fiyatlarındaki yıllık artışın haziranda yüzde 10,7 artması tahmin ediliyordu. Mart ayındaki yüzde 11,6'lık rekordan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan üretici enflasyonu, mayısta yıllık yüzde 10,9 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 8,1 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 8,5 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Analistler, ABD'de haziranda beklentileri aşan üretici enflasyonunun, işletmelerin emtia fiyatlarındaki son düşüşten önce güçlü enflasyonist baskılarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.