Amerika'da üretici fiyatları rekor düzeyde arttı

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre ÜFE Kasım’da tahminleri aşarak aylık yüzde 0.8, yıllık yüzde 9.6 arttı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 9.2 artıştı.

Çekirdek ÜFE yüzde 0.7 artarken yıllık bazda yüzde 7.7 ile rekor artış kaydetti. Bu sene nakliyat sıkıntıları, talep artışı gibi nedenlerle hammadde maliyetleri ciddi biçimde arttı. Bugün açıklanan ÜFE rakamlarının, gelecek aylarda tüketici fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

ABD’de tüketici enflasyonu Kasım’da yüzde 6.8 artışla 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Veri, Fed’in gelecek sene sıkılaşmaya gideceği beklentisini artırırken vadeli endeks kontratları düştü.