Apple ve Nike'tan Rusya kararı
Rusya'nın Ukrayna üzerindeki saldırganlığına bir tepki de Apple ve Nike'tan geldi. İki şirket Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurma kararı aldı.
Ekonomi Finans 02.03.2022, 01:20
Apple ve Nike şirketleri, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu.
Teknoloji şirketi Apple ve giyim firması Nike'ın internet sitelerine girildiğinde, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine yönelik uyarı yazısı görülüyor.
ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, ülkeye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.
Kaynak: AA
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