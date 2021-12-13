Artık Türk lirası için rapor yayımlamayacak: Son raporlarımızı da dikkate almayın

UBS Analisti Tilmann Kolb, bundan sonra Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını belirten bir müşteri notu yayımladı.

UBS analisti Kolb en son Kasım ayının sonlarında bir rapor yayımlayarak, TL’deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu nedenle daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtmişti.

“Mevcut tahminlerimiz politika yapıcıların para birimindeki değer kaybına tepki vereceği varsayımına dayalı. Buna karşın mevcut politikaya bağlılığı devam ettirebilir. Bu da daha fazla değer kaybına neden olabilir” diyen Kolb, Dolar/TL ''nin 2022 ilk çeyreğinde 10,2'ye 2022 yıl sonunda ise 10,8'e ulaşmasını beklediklerini ifade etmişti.

UBS, 5 Ekim’de de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentisiyle ilgili bir rapor yayımlamış ve TCMB’nin 2021 sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha giderek faizleri yüzde 17,50’ye çekmesini beklediklerini belirtmişti.

TCMB parasal gevşeme döngüsüne Eylül ayında 100 baz puanlık bir faiz indirimiyle başlamış ve politika faizini yüzde 19’dan 18’e düşürmüştü. TCMB sonraki aylarda da faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 15’e kadar indirmişti.

Dolar/TL bu süre zarfında Kasım ayına kadar kademeli bir yükseliş kaydettikten sonra Kasım’da gerçekleşen 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından ayı yüzde 40'a varan kayıpla kapatmıştı. Dolar kuru Eylül ayı başında 8,30 civarında bir seviyede bulunurken Kasım ayını 13 seviyesinin üzerinde kapatmıştı.

Yabancıların TL swap'ları yüzde 90'a yakın geriledi

Yabancıların, swap piyasalarında TL varlıklarını satma eğilimi 3 Aralık haftasında da devam etmişti. Merkez Bankası ve BDDK verilerinden yapılan hesaplamaya göre yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarı geçen hafta 2 milyar dolar azalarak 2,9 milyar dolara geriledi.

Son 13 haftada yaşanan çıkış 10,6 milyar dolara ulaştı. 19 Mart haftasında yabancıların swap pozisyonu 24 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.