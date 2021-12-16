Asgari ücret için bu hafta son toplantı yapılacak

Asgari ücret 2022 zammı için son dakika haberleri: Milyonlarca çalışan vatandaş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı belirliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrette 2022 yılı maaş zamları belirlenirken vergi indirimi, prim desteğine yönelik çalışmayı tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüksek asgari ücret zammı sözü verirken 2022 yılı ücretlerine yönelik zam artışı beklentisi yüzde 40'ı geçti. Buna göre vergi, prim desteğiyle net asgari ücretin 4 bin lirayı geçmesi bekleniyor.Gözler bir yandan asgari ücret 2022 zammı için son toplantıya çevrilmişken diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Görüşmelerin başladığı günden bu yana asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi talimatı veren Erdoğan ile yapılacak görüşme yeni maaş hesaplamaları için anahtar rol oynayacak.

İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.

Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı.

Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

BAŞKAN ERDOĞAN'LA PAYLAŞILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ ANLAŞMAYI

SABAH'ın dünkü haberinde primle ilgili düşünülen düzenlemelere yönelik de çalışmalar yer almıştı. Buna göre milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştığı aktarıldı.

DÜŞEN PRİM KATSAYISI İLE KESİNTİ DE AYNI ORANDA DÜŞECEKTİ

Edinilen son dakika bilgisine göre hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecekti.

BU FORMÜL DE GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRETLİ 250 TL DAHA FAZLA KAZANACAK

Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde asgari ücretli çalışanın cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenlerin de işletme maliyeti düşecek. İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLAMASI

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yaptığı son dakika açıklamalarında asgari ücretle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Kurtulmuş'un sözlerinden önce çıkanlar şöyle: Çalışma Bakanlığımız asgari ücret 2022 zammı konusundaki beklentileri tespit etti. İşçi sendikalarının beklentileri geldi masaya. 2022 yılı maaşları için hakkaniyetin teslmi edildiği bir asgari ücret tespiti olacaktır. Şu aşamada rakam söylemek doğru olmaz. Müzakere devam ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI KARARLARI BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararı açıklaması da milyonların heyecanla beklediği bir diğer gelişme olarak gözlemleniyor. Merkez Bankası faiz kararı için bugün saat 14:00'te açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Sabah