Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Komisyonu ilk görüşmesini 1 Aralık Çarşamba yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını oy çokluğuyla belirleyecek.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek.

İşçi ve işveren tarafının genel bir mutabakat içinde olduğunu ifade eden uzmanlar, görüşmelerin geçen yıllara oranla daha kısa sürede bitebileceğine dikkati çekiyor. Görüşmelerin 1-2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Türk-İş görüşmelerden ne bekliyor?

Taraflardan dillendirilen rakamlar var ama işçi tarafını temsil eden Türk-İş, şimdilik rakam vermiyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, özellikle rakam açıklamamaya gayret ettiklerini söyledi, hükümetin teklifini beklediklerini dile getirdi:

"Bir görelim bakalım önümüze ne getirecekler. Burada bir siyasi parti '4 bin', öbür parti '4 bin 100' diyor. Bizim dışımızdaki sendikalardan biri '5 bin' diyor. '7 bin' diyen var. Bunları söylemek kolay. Ben de güzel bir rakam söylerim ama söylediğimle aldığımızın arasında uyum olması lazım. Türk-İş olarak yıllardır buna dikkat ediyoruz."

"Memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz"

Atalay, "Aralık ayının 1'ini bekliyoruz, inşallah önümüze müspet, milletin tebessüm edeceği, belki yüzde 100'ü memnun olmaz ama toplumun 4'te 3'ünü, yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz. Gelmezse katılmadığımızı ifade ederiz." dedi.

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanıyor.