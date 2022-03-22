Asgari ücrete yeni zam tartışmalarıyla ilgili önemli açıklama

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Bilgin, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'Üretim Sürecine Katılım Yeni Bir İstihdam Modeli' programı tanıtım toplantısına katıldı.

Bilgin, asgari ücrette ikinci zam yapılacağı iddialarına şöyle cevap verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde artırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de iş vereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, iş verenlerin de maliyeti arttı" dedi.

Pandemi döneminde pek çok ülke sıkıntı yaşarken Türkiye'nin yüzde 11'lik büyüme oranı yakaladığını söyleyen Bakan Bilgin, "Son iki yılda Avrupa ve Amerika gibi güçlü ekonomiler büyük sıkıntı yaşarken Türkiye bu sıkıntılara rağmen yüzde 11 gibi bir büyüme rakamı yakaladı.

Önümüzdeki dönemde de enflasyonun aşama aşama düşeceğini hep beraber göreceğiz. Dünya genelindeki ekonomik tahribatı ülke olarak bertaraf etmenin yolu büyümedir, istihdamdır.

Türkiye'de yeni istihdam modeli ile bunu başaracaktır. Biz bu modeli de Gaziantep'ten başlatıyoruz. Çünkü Gaziantep bunu başarabilecek bir sanayi ve ekonomiye sahip. Yeni istihdam modeli burada başladıktan sonra Bursa’da devam edecek ve Türkiye geneline yayılacak" diye konuştu.

Yeni istihdam modelinin detaylarından da bahseden Bakan Bilgin, "Bu yeni modelle işe alınacak elemanların ilk 3 ay tüm ekonomik giderleri bakanlığımız ve devlet tarafından karşılanacak. Ücretini vereceğiz, sigortasını, primini yani tüm ekonomik giderlerini biz karşılayacağız.

İlkokul, lise, yüksekokul ve üniversite mezunlarını kapsayan, her kesime hitap eden bir model olacak. Bu projeyi uyguladıktan sonra 3 ay sonraki verilere göre bunu tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Ben Türkiye’nin üretim, istihdam, büyüme sürecine katkı yapacak olan sanayiciler ile iş insanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili geçen hafta açıklama yapmıştı. Özkan, "Bu, yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" demişti.

Bu açıklama sonrası asgari ücrete yıl içinde ikinci zam beklentileri oluşmuştu.

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı.

Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.

NTV