Asgari ücrette ilk toplantıda sonuca varılabilir

Asgari ücret zam görüşmelerinin yapılacağı toplantıların ilki 1 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Milyonların merakla beklediği artış miktarıyla ilgili hem kamu hem de işveren cephesinde iyimser bir hava var. Çalışan temsilcisi sendikaların zam oranının ilk toplantıda belirlenmesi konusunda; işveren sendikası hem de çalışma bakanlığı da benzer bir eğilim var.

İLK TAPLANTI HAFTAYA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 1 Aralık’ta yapılacağını açıkladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yüz yüze yapılacak.

TOPLUMU TATMİN EDECEK BİR RAKAM

Türk-İş tarafında Ankara’da düzenlenen Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın konulu eğitim seminerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret meselesini uzlaşıyla çözmek istediklerini belirtti. Bilgin, “Asgari ücret konusunda Sayın Başkanın (Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay) tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, ‘burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır’ kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz” dedi.

İŞVEREN DE ERKEN BELİRLENSİN İSTİYOR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun kısa sürede karar vermesinden yana olduklarını söyledi. Akkol, “Bu yıl asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisinin farkındayız. Bu sebeple, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmeleri hızlandırarak süreci aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması. Çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız” dedi. (Yeni Şafak)