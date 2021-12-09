Asgari ücrette karar 4. toplantıya kaldı

Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı Türk-İş ev sahipliğinde yapıldı.

Üçüncü toplantı ise bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını oy çokluğuyla belirleyecek.

Bugünkü toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek veri ve raporlar görüşüldü.

Toplantı sonrası taraflar basın toplantısında görüşlerini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira ortalama olarak daha uygun buluyor, Türk-İş 3 bin 900'ün altına düşmez diyor." dedi.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, işveren kesimiyle uzlaşmaklıklarını gideremediklerini söyledi.

"Üç konuda mutabakata vardık"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, "3 bin 161 lira diye resmi teklifimiz söz konusu değil. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız." dedi.

Koç, ayrıca şunları kaydetti;

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar bizim için geçerlidir. Üç konuda mutabakata vardık. Birincisi SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. İkincisi ise, ilk günden bu yana dile getirdiğimiz birinci vergi diliminin brüt asgari ücret seviyesine çekilmesi. Üçüncüsü ise, asgari ücret desteğinin yüzde 6 olarak uygulanması. Toplu sözleşme olmayan yerlerde ise yüzde 3 olarak uygulanması üzerinde mutabakat var.

Son toplantıya kadar müzakereler devam edecek. Umarım dengeli adil ve doğru bir asgari ücreti tespit ederiz.

Yıl sonu enflasyonunu üç aşağı beş yukarı tahmin ediyoruz onun üzerinden görüşmelerimize devam edeceğiz.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.