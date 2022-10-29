ASKON'dan Togg açıklaması: Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacak

Aydın yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu ile paha biçilemez hedefler koyduğunu, iş insanlarını geleceğin inşası yolunda ayrıca motive ettiğini belirtti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg’un da bu vizyonun bir parçası olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Togg Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacaktır. Uluslararası arenada Türkiye’nin vitrin ürünlerinden olacağı gibi beraberinde otomotiv yan sanayine bağlı birçok sektöre de büyük canlılık katacaktır. Ülke ekonomimize doğrudan para girişi sağlayabileceği gibi cari açığa ve istihdama da katkıları olacaktır.

Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Dünyadaki otomobil üreticilerinin yatırım planlamalarına baktığımızda gelecek 10 yılda 300 milyar dolar kadar yatırım bütçesi ayırdıklarını görüyoruz. Küresel güç olmak istiyorsak bu pazarda kendi yerli otomobilimiz ile biz de olmalıyız.

Togg üstün teknolojisi ile bu pazarda yerinde bulacaktır. Ülke genelinde olduğu gibi Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlerde tutulacağını özellikle düşünmekteyiz. Bunun yanı sıra bu pazarda mobilite sistemi yaygınlaşıyor. Çok önemli ve karlı bir sistem oluyor. Önümüzdeki süreçte mobilitede karlılık oranları yüzde 40'lara varacak. Bu nedenle bu sektöre de çok büyük katkı sağlayacak ve karlılık sağlayacak. Bu nedenlerle Togg ülkemiz adına artıları ile gelen son yılların en büyük projesi. Türkiyemizin yeni yüzü, markası Togg ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."