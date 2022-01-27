Avrupa Merkez Bankası stres testi uygulayacak

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamada, bankaların iklim riskine hazırlık durumunu değerlendirmek için yapılacak söz konusu testin 2022'nin ilk yarısında gerçekleştirileceği, ardından ECB test sonuçlarının açıklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu testin bankaların iklimle ilgili riskleri yönetirken karşılaştıkları zayıf noktaları, iyi yönetim uygulamalarını ve zorlukları belirlemeyi amaçladığı ifade edilirken testin, bankaların sermaye seviyeleri üzerinde doğrudan etkisinin olmadığı da vurgulandı.