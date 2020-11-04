Avrupa’nın tedarik için tercihi Türkiye oldu

HSBC Grubu küresel büyümenin merkezi büyük şehirlerin bugününü ve geleceğini analiz etti. HSBC Şehir Raporları’na göre; büyük şehirlerin KOVİD-19 pandemisi sonrasında küresel ekonomideki önemlerini artırabilmeleri için yeni ticaret akışlarını desteklemeleri, sürdürülebilir inovasyonu önceliklendirmeleri ve insan sermayesini güçlendirmeleri gerekiyor. Şehir Raporları’na göre; İstanbul’un dünya ekonomisindeki yeri yükselecek. İstanbul, güçlü yanları ve ilerleme yolundaki yatırımlarının etkisiyle, küresel ekonomide daha önemli bir konuma gelecek.

İSTANBUL DOĞAL TİCARET MERKEZİ

Seride İstanbul, Dubai, Abu Dabi, Kahire ve Riyad mercek altına alındı. Şehir Raporları’na göre; İstanbul’un dünya ekonomisindeki yeri yükselecek. İstanbul, güçlü yanları, büyük ölçekli altyapı yatırımları, daha katma değerli, daha yenilikçi ve daha yaratıcı bir ekonomik yapıyı hedefleyen stratejik vizyonuyla, küresel ekonomide daha önemli bir konuma gelecek. İstanbul’un Asya ile Avrupa arasındaki köprü konumunun büyük bir kıtalararası ticaret, perakende ve lojistik merkezi haline gelmesine katkıda bulunduğunun belirtildiği raporda; uluslararası ticaretin şehrin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 15’ini oluşturduğu ifade ediliyor. Hong Kong merkezli denetim şirketi QIMA’nın dünyanın önde gelen 200 markası ile yaptığı anket, Türkiye’yi tercih eden tedarikçi oranının yüzde 4’ten yüzde 9’a yükseldiğini gösteriyor. Türkiye’nin payındaki artışın büyük ölçüde Avrupa Birliği (AB) merkezli şirketlerden kaynaklandığı belirtiliyor. 2019 yılında “En fazla tedarik sağladığınız ilk 3 ülke hangisidir?” sorusuna AB merkezli şirketlerin yüzde 14’ü Türkiye yanıtı verirken 2020 yılında bu oranın yüzde 30’a çıktığı görülüyor. Seri kapsamında hazırlanan İstanbul raporunda; İstanbul’un Doğu ile Batı arasında yetenek, ticaret, finans, yatırım ve turizm anlamında önemli bir koridor görevi gördüğü ifade ediliyor.

TEKNOLOJİDE İLK 50 ŞEHRİN ARASINDA

İstanbul, global şirketler ve genel merkezleri, sermaye piyasaları ve mal ve hizmet akışı açısından dünya genelinde önde gelen 35 şehir arasında yer alıyor. Rapora göre; İstanbul’un uluslararası rekabet gücü için sektörel çeşitliliğe odaklanması şehrin küresel bağlantılarını daha da güçlendirmesini sağlayacak. Raporda; İstanbul ekonomisinin 1990’lı yılların ortalarından bu yana OECD’deki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğu belirtiliyor ve söz konusu trendin önemli ölçüde büyüme gösteren sektörler arasında yer alan finans, profesyonel hizmetler, mühendislik, bilim ve BT ile hizmet ekonomisine doğru yapısal geçişi yansıttığı vurgulanıyor. Startup Genome’un Küresel Startup Ekosistemi 2020 Raporu’na göre İstanbul; finansmana erişim, girişim sermayesi faaliyetleri ve pazar erişimi alanlarındaki performansı ile gelişmekte olan ilk 100 inovasyon ekosistemi arasında 16. sırada yer alıyor. İçerisinde faaliyet gösteren yaklaşık 2.500 ileri teknolojiye sahip firma ile İstanbul, teknoloji odaklı firma sayısı açısından küresel olarak ilk 50 şehirden biri olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Haber7