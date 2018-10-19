Azerbaycan ortaklı STAR Rafinerisi açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratların katıldığı açılış töreni İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirildi.

Açılış töreninde ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu. Albayrak, son dönemde yaşanan spekülatif atakları ve dalgalanmaları geride bırakıldığını belirterek, "Ortaya konan hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise, rafineri ile birlikte cari açığa 1.5 milyar dolar katkı sağlayacak olan tesisin aileleri ile birlikte 5.000 kişilik bir nüfusa istihdam olarak katkı sağlayacağını söyledi.

Yıldırım'ın ardından söz alan konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 yıl önce temellerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bilikte attıkları yatırımın tamamlanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aliyev, bu dev yatırımın kardeşliğin bir göstergesi olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Aliyev'in ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Star Rafinerisi'nin açılışıyla Azerbaycan'la dünyaya örnek teşkil eden ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz" dedi.

Bin 100 kişiye istihdam



2011 yılında yapımın başlanan ve Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 6.3 milyar dolar yatırımla kurulan rafineri, Türkiye'deki ilk 'Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'ne sahip proje olma özelliği de taşıyor ve cari açığa yıllık 1.5 milyar dolar katkı yapması bekleniyor.

Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunan tesis, doğrudan 1.100 kişiyi istihdam edecek.

Kaynak: Sputnik

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 16:31