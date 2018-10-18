Bakan Albayrak'tan BRICA Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği'nin (BRICA) İstanbul Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

18-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen BRICA İstanbul Zirvesi'ne Türkiye ve Çin'in yanı sıra farklı kıtalardan iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcileri katılım sağladı.

TÜSİAD, Çin'deki muadil kuruluşlarından Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) ile işbirliğinde 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Swissôtel the Bosphorus'da BRICA İstanbul Zirvesi'ni düzenleniyor.

BRICA İstanbul Zirvesi'nde Kuşak ve Yol Girişimi, Türkiye'de & BRICA ülkelerinde İş ve Yatırım Ortamı, Dijital Kuşak ve Yol Girişimi, Doğrudan Yatırımlar, E-ticaret, Start-up, Bankacılık & Finans, Enerji & Altyapı, Ulaştırma & Lojistik, EPC (Mühendislik, Tedarik, Kurulum), Çevre Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik, Akıllı Şehirler, Anlaşmazlıkların Halli, Turizm & Kültür, Düşünce Kuruluşları temaları ele alınıyor.

BRICA nedir?

Çin hükümetinin 2013 yılında açıkladığı Kuşak ve Yol girişiminin iş dünyası ayağı olarak nitelendirilebilecek BRICA (Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği), İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki ortaklıkları artırmak amacıyla CFIE tarafından 2016'da Pekin'de kurulan çok taraflı bir işbirliği mekanizmasıdır. 29 ülke & bölgeden 31 iş dünyası kuruluşunun üyesi olduğu BRICA'da TÜSİAD da kurucu üyedir.