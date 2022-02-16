Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 ek göstergeyle beklentileri adil şekilde karşılayacak düzenlemeyi yapma kararlılığındayız" dedi.
Ekonomi Finans 16.02.2022, 11:30
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta düzenlenen toplantıda açıklama yaptı.
Bilgin, "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız" diye konuştu.
5
sisli
Günün Anketi Tümü