Bakan Nebati açıkladı: 'Bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdi. Son 17 yılın istihdam rekorunu kırdıklarını belirten Bakan Nebati "Mayıs ayında 358 bin kişi ilave istihdam sağlanırken, işsizlik oranı yüzde 10,9 oranına gerilemiştir. İstihdam oranı Mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,3 puan azaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, son 17 yılın istihdam rekorunu kırdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekteyiz.

Mayıs ayında 358 bin kişi ilave istihdam sağlanırken, işsizlik oranı yüzde 10,9 oranına gerilemiştir. İstihdam oranı Mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır.

İşgücüne katılma oranı Mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır. Toplam istihdamımız 2022 Mayıs ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerinin üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaşmıştır."

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