Bakan Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü
Görüşmede blokzincir ekosistemi ve kripto varlıklar ele alındı.
Ekonomi Finans 27.07.2022, 14:22
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."
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