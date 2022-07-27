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Bakan Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü

Görüşmede blokzincir ekosistemi ve kripto varlıklar ele alındı.

Ekonomi Finans 27.07.2022, 14:22
Bakan Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."

#nureddin nebati #Changpeng Zhao
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