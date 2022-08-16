Bakan Nebati'den dudak uçuklatacak açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı. Sıfır-ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galeri ve kişiler hakkında tespit yaptık. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, spekülasyon yapanlar için işleme başladık" açıklamasında bulundu.