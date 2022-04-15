Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Üstesinden geleceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun'da iş dünyası ile buluşma programında konuştu.

Nebati konuşmasında şunları söyledi:

"Dünyada, Avrupa'da, ABD'de son 40 yılın, 70 yılın enflasyon oranı ile karşı karşıya kalan ülkeler var. Kur stabil hale geldi, kontrolümüz altında. Peki sorun ne? Sorun enflasyon bir tarafta dünyadan kaynaklanıyor. 2018'den beri döviz kurunun oynak olması, bütün bunlar enflasyon ile birleşince ve yurt dışı fiyatlar ile birleşince artmasına sebep oldu. Bizim öz güvenimiz yüksek, ne yaptığımızı biliyoruz, bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen yatırım yapın, Türk lirasına güvenin, Türk lirası ile iş yapın. Bu ülke Türk lirasının değerine, güvene yakalayan bir sürece girdi."