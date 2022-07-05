Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Nebati, paylaşımında kullandığı infografikte atılan adımlara ilişkin şunları kaydetti;

- Gıda ürünlerinde KDV oranı %1'e indirilmiştir.

- Yeme içme hizmetlerinde KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

- Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, bebek bezi, ıslak mendil, tuvalet kağıtı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlerin teslimlerinde KDV oranı, %18'den %8'e indirilmiştir.

- Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV oranı, %18'den %8'e indirilmiştir.

- Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %18'den %8'e indirilmiştir.

- İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletilmiştir.

- 2022 yılının ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğal gaz %76 sanayide kullanılan doğal gaz %14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz %25 ve meskenlerde kullanılan doğal gaz %81 oranında sübvanse edilmiştir.

- Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yasal zemin çerçevesinde %25'le sınırlandırılmıştır.

- Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerine yönelik dış ticaret tedbirleri devreye alınmıştır.

- Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.

- Enflasyonla Mücadele Timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam edilmektedir.