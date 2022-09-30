Bakan Nebati 'Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Literatürde, heterodoks, ortodoks tartışması var. Bu tartışmanın da aykırı tarafı olan, dünyanın egemen güçleri tarafından heterodoksiyi temsil eden, yani geleneksel politikaların dışına çıkarak ülkenin jeopolitik durumu, geçmişten tevarüs eden kültürü ve kendi kazanımlarını ortaya koyacak, performanslarını gerçekleştirecek çok önemli bir tespitte bulunarak, bu yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi" gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında konuşan Bakan Nebati, dün sabah Türkiye'deki ekonomi modelinin ve uluslararası akademi dünyasında yansımalarının ele alındığı toplantı vesilesiyle uluslararası akademisyenlerle bir araya gelindiğini anımsattı.