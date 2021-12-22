Bakan Nebati, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor
Komitenin ikinci toplantısının yarın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapılacağı bildirildi.
Ekonomi Finans 22.12.2021, 18:21 22.12.2021, 18:22
Saat 11.00'de yapılması planlanan toplantıda, yerel ve küresel finansal sistemdeki son gelişmeler ile bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın korunması adına atılacak adımlar görüşülecek.
Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi, piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla kuruldu.
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