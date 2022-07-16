Bakan Nebati'nin Endonezya'daki G20 programı tamamlandı

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 toplantıları 'Uluslararası Vergi' oturumuyla bugün tamamlandı. Son oturumda, vergi konusunda küresel iş birliğinin önemine değinerek vergi kaçakçılığı ve diğer yasa dışı finansal akışlarla mücadeleye yönelik artan küresel ve bölgesel çabaları önemsediğimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.