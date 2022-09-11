Bakan Nebati: Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından ekonomiye dair mesajlar paylaştı.

Sermaye piyasalarının her geçen gün güven tazelediğini ifade eden Nebati, geleceğe güvenle baktıklarını ifade etti. Bakan Nebati ,"Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı" dedi.

"Yerli ve yabancı yatırımcı gün geçtikçe artıyor"

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 2 aydır rekor kırdığını ifade eden Nebati, bu yükselişin 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işare ettiğine dikkati çekti.

Nebati sözlerine şöyle devam etti:

"Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL’ye ulaşmış durumda"

Yerli ve yabancı yatırımcıların Türk şirketlerine yatırım yaptığını ifade eden Nebati, "Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve karlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor" açıklamasını yaptı.

"Reel sektör güçleniyor"

BIST 100 endeksinin bir yılda yüzde 142 yükseliş kaydettiğine vurgu yapan Nebati, "Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir" dedi.

Nebati sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor."