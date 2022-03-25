Bakan Varank: Altın rezervinde dünyada 12. sıradayız

Örste altın dövdü, ayar laboratuvarlarını inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi'ndeydi. Bakan Varank, Gemoloji Laboratuvarı ve Altın Ayar Merkezi'nin açılışını yaptı.

"Altın rezervinde dünyada 12. sıradayız"

Varank konuşmasında Türkiye'nin altın rezervine dikkati çekti.

"Ülkemiz kanıtlanmış altın rezervi bakımından dünyada 12. sırada. Ancak bu potansiyele rağmen 2000’li yıllara kadar ülkemizde kayıtlara geçen kayda değer bir altın üretimi yok. Geçtiğimiz yıl ise pandemiye rağmen 39 ton altın ürettik. Mücevher ihracatımız 6,8 milyar doları aştı. Dahilde işleme rejimini, serbest bölgeleri buna eklediğimiz zaman rakam 11 milyar doları buluyor."

"Mücevherde beş pazardan biriyiz"

Varank, altınşehir içinde 3,5 milyon euro destekle, "Tasarım ve 3 Boyutlu Modelleme Merkezi” kurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin mücevher üretiminde dünyada söz sahibi olduğunu söyledi.

"Yüzyıllar boyunca Anadolu coğrafyasındaki medeniyetlerin de parçası olan mücevher kültürü, ülkemiz ekonomisinde de oldukça önemli bir yer tutuyor. Türkiye, büyüklük açısından Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük beş pazarından bir tanesi. Hamdolsun gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün, üretici ve ihracatçı olarak da Çin, Hindistan ve İtalya ile rekabet edebiliyoruz."

Bakan Varank, daha sonra katıldığı programda ise satırla Kahramanmaraş dondurması kesti.