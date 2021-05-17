Bankaların çalışma saatleri değişti

Akbank, Denizbank, Halkbank, Yapıkredi, TEB, ING Bank, HSBC, Ziraat Bankası, QNB Finansbank 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Söz konusu bankalardan konuyla ilgili yakın zamanda yeni açıklama geleceği tahmin ediliyor.

İş Bankası resmi sitesinden yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi 2021 itibari ile çalışma saatlerinde değişiklik yapacağını duyurdu. Banka çalışma saatlerini 09.00- 12.30 ve 13.30-17.00 olarak açıkladı.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada; 17 Mayıs'tan itibaren mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 olarak belirlendiği kaydedildi.

GARANTİ BBVA açıklamasında 17 Mayıs'tan itibaren mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

SonDakika