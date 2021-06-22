Basına destek paketinin süresi uzatıldı

Basın İlan Kurumu (BİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemeleri ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı tedbirlerin fiili satışla ilgili 2. maddesinin 31 Ağustos'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, salgının devam etmesi nedeniyle resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınların, salgından minimum etkilenmesi ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle gazetelerin mağduriyet yaşamamaları için BİK Genel Kurul kararının 2. maddesi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış şartlarını kapsayan karar şu şekilde:

"2. Gazetelerin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 46, 66, 72, 73, 79 ve 81. maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacak."

AA