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Başkan Kavcıoğlu: "Bankacılık sektörümüz çok güçlü"

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Bankalar Birliği üyeleriyle ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ekonomi Finans 25.11.2021, 20:34
Başkan Kavcıoğlu: "Bankacılık sektörümüz çok güçlü"

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul’da Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıların daha önce ayarlandığına işaret eden Kavcıoğlu, "Bir olağanüstü gelişme toplantısı değil. Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde." dedi.

Kaynak: AA
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#merkez bankası #bankalar birliği #şahap kavcıoğlu
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