Günümüzde adımıza kayıtlı araç ve ev ya da bizimle ilgili başka herhangi bir şeye ve onunla ilgili bilgilere internet üzerinden erişmenin mümkün hale gelmesiyle birlikte bazı internet kullanıcıları başkasına ait tapu bilgileri nasıl sorgulanır? diye sorarak kendisine ait olmayan taşınmazlar hakkında da bilgi sahibi olabilmeyi umuyor.

Toprağa ve gayrimenkule yatırım yapmayı düşünenlerin ilk yapacağı iş elbette kapsamlı bir araştırma yapmak oluyor Geçmiş yıllarda bunun için tapu müdürlüklerine başvurmak gerekiyordu fakat bugün bu sorgulama internetten yapılabiliyor.

Tapusu olanlar ya da tapu sahibi olmayı düşünenler ister bir bilgisayar, isterlerse de internet bağlantısı olan bir akıllı cep telefonu vasıtasıyla bu kapsamdaki bilgilere ulaşabiliyor.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü (TKGM) veya e-devlet üzerinden tapu bilgileri öğrenilebiliyor.

TKGM vasıtasıyla bilgi edinmek için ilk olarak kurumun resmi internet sitesine girmelisiniz.

Açılacak sayfada karşınıza çıkacak haritanın sol tarafında il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bölümlerini göreceksiniz. Elinizdeki bilgileri bu alanlara girerek sorgulama yapabilirsiniz.

E-devlet ile tapu bilgileri nasıl sorgulanır?

E-devlet üzerinden işlem yapacaksanız ilk olarak e-devlet şifrenize sahip olmanız gerekiyor. PTT'den alabilirsiniz. Sonrasında ise E-devlet TAKBİS sistemine giriş yapmalısınız.

Açılan ekranda tapu bilgileriniz gözükecektir. Buradan taşınmaz listesi, taşınmaz detay bilgileri, şerh, beyan, rehin, irtifak gibi bilgilere erişmeniz mümkündür.

Adınıza kayıtlı herhangi bir taşınmaz bulunmuyorsa söz konusu ekranda [Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemine geçmiş Tapu Sicil Müdürlüklerine ait kayıtlarda; T.C. Kimlik numaranız ile eşleşen herhangi bir kayıt bulunamamıştır] yazısıyla karşılaşacaksınız.

Bazı durumlarda ya da yanlış kayıt yapılması nedeniyle size ait olmadığı halde e-devlet sorgulama ekranında tapu bilgisi gözükebilmektedir. Eğer böyle bir ekranla karşılaşırsanız siz siz olun gün geçirmeden, aksatmadan en yakın tapu müdürlüğüne başvurun ve yanlışlığın giderilmesini sağlayın.

Buraya kadar anlattıklarımız herkesin kendi adına olan tapusuyla alakalıydı. Peki başkasının adına olan bir tapu hakkında nasıl bilgi sahibi olabiliriz?

Üzülerek belirtmek isteriz ki sizin olmayan bir taşınmaz, gayrimenkul, bina, arsa, daire vs. her ne olursa olsun bunlarla ilgili tapu bilgilerine TKGM ya da e-devlet üzerinden erişmeniz mümkün değil. Bunun için yasal prosedürlerin takip edilmesi gerekiyor ve zaruri ihtiyaç bulunan durumlarda bilgilendirme yapılabiliyor.