Başkent Giyim Festivali ne zaman açılıyor? Başkent Giyim Festivali nerede?

Başkent Giyim Festivali ne zaman, nerede, kaçta açılıyor? Soruları alışveriş severler tarafından merak ediliyor. Özellikle tesettürlü bayanların merakla beklediği Başkent Giyim Festivali ne zaman, nerede açılacak? İşte festival hakkında merak edilenler.

BAŞKENT FESTİVALİ NE ZAMAN?

Başkent Giyim Festivali tarihi belli oldu.Tesettür kıyafetlerinin yoğunlukla satıldığı başkent giyim festivali Ankara'da başlıyor. Binlerce tesettür giyim markasının katılım gösterdiği, çok çeşitli ürünlerin yer aldığı Başkent Giyim Festivali kadınlar tarafından büyük ilgi görmektedir. Başkent Giyim Festivali kadınların yoğun ilgi ve talebi doğrultusunde yılda 4-5 kez düzenleniyor. Başkent festivalinin markaları yine kadınların tercihi ile belirleniyor. Binlerce kadına uygun fiyata alışveriş imkanı sağlamasının yanında yeni iş birliği fırsatları da sağlıyor. 2023 yılında da katılımcılarını bekliyor. Ankara’da her sene binlerce tesettürlü bayanın merakla beklediği tesettür festivalinin 2023 açılış tarihi belli oldu. Başkent Festivali 16 Mart - 19 Mart tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşecek.

BAŞKENT FESTİVALİ NEREDE?

Festival adından da anlaşılacağı üzere başkent Ankara'da düzenleniyor. Her kadının merakla ve heyecanla nerede olacağını beklediği festival programı 16 Mart'ta başlayacak. Başkent Giyim Festivali 2023 yılında Keçiören Ihlamur Kasrı'nda yapılacak.

BAŞKENT FESTİVAL'İ KAÇTA AÇILACAK

Başkent Festivali bu yıl gelirini depremzedelere bağışlayacak. Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre toplanan tüm gelir Kahramanmaraş'da meydana gelen felaketin depremzedelerine bağışlanacak. Festival 09:00 - 20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

BAŞKENT FESTİVALİ HANGİ MARKALAR VAR?

Başkent Festivalinde birçok tesettür markası yer alıyor.Festivale katılan başlıca markalar şu şekilde: Tuğba, Nihan, Armine, Melike Tatar ve Meri Store, Aker, Nihan. Festival süresince kadınlara çeşitli sürpriz indirimler yapılacak.