Batman GES satıldı

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu satın alma ile Ekvator Enerji'nin toplam kurulu gücünün 28,05 megavata yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin yerli ve yenilenebilir kaynaklara yatırımlarının devam ettiği belirtilerek, "Ekvator Enerji Grubu, Şanlıurfa ilinde 100 bin 627 metrekare alanda kurulu, 26 bin 195 adet güneş paneli kullanılan ve 6,94 megavat kurulu güce sahip Batman GES'i satın alarak elektrik üretim gücünü artırdı. Bu sayede, ortalama 2 bin 460 adet meskenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması ve 312 bin 980 adet ağacın çevreye sağlayacağı katkıya denk karbon salınımının azaltılması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Kubilay Şakar, söz konusu yatırımlarla Paris İklim Anlaşması'nı da desteklediklerini ifade etti.