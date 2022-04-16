Bazı tarım ürünlerinin Rusya'ya ihracatının önündeki engel kalktı
Rusya'nın Türkiye'den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamalara son verdiği aktarıldı.
Ekonomi Finans 16.04.2022, 16:28
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’den çeşitli tarım ürünlerinin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.
Açıklamada, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.
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