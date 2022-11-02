Bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Kemerburgaz RES TM-Çerkezköy OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahı ve bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Manisa Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, altyapı ve yüksek gerilim (YG)-alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak Manisa Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi I. Etap alanına ait altyapı ve YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, "kapalı zarf teklif alma" usulü ile ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihale, 24 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.