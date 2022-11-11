Bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulacak Atares 2 Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) elektrik üretim tesisi için gerekli bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
Ekonomi Finans 11.11.2022, 09:12
Karara göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulacak Atares 2 RES elektrik üretim tesisi için gerekli olan taşınmazlar, hazine adına tescil edilmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacak.
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