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Bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulacak Atares 2 Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) elektrik üretim tesisi için gerekli bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Ekonomi Finans 11.11.2022, 09:12
Bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Karara göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulacak Atares 2 RES elektrik üretim tesisi için gerekli olan taşınmazlar, hazine adına tescil edilmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacak.

#Acele kamulaştırma
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