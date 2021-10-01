Bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karabük'te "Safranbolu TM-Eflani DM Enerji Nakil Hattı" ve Ankara'da "Edige KÖK-Deliler Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırılacak.

Manisa'da "Mahmutlar DM-Çataloluk DM Enerji Nakil Hattı, "Kovancı Karapınar Mevkii TR 2 Enerji Nakil Hattı" ve Gaziantep'te "1G2001 Burç Esentepe Enerji Nakil Hattı" kapsamında güzergah üzerinde bulunan taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele istimlak edilecek.

İstanbul'da da Güngören, Avcılar ve Sarıyer ilçelerinde trafo binası yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılacak.

AA