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BDDK, Tuna Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi

Tuna Varlık Yönetim AŞ'ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izni verildi.

Ekonomi Finans 05.03.2022, 09:43
BDDK, Tuna Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Tuna Varlık Yönetim AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 143'üncü maddesi ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde Tuna Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

#Tuna Varlık Yönetim #BDDK #faaliyet izni
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