Benzin ve motorine zam yolda

Rus işgali altını, doları ve euro'yu etkilediği gibi akaryakıt sektörünü de olumsuz etkiledi. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi bir süredir yükselişte olan akaryakıt sektörünü de vurdu. KARAR yazarı ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, akaryakıt fiyatlarının mevcut durumdan etkileneceğini ve yarın gece itibarıyla benzine ve motorine büyük zam yapılacağını duyurdu.

Rusya- Ukrayna sınırında son günlerde yükselen tansiyon Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından iyice yükseldi. Rus işgali altını, doları ve euro'yu etkilediği gibi akaryakıt sektörünü de olumsuz etkiledi.

Altın fiyatları 2021’in başından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Dolar/TL, artan jeopolitik riskler sonrası 2 ayın ardından ilk kez 14 seviyesini aştı. Euro ise 16,05'i gördü. Gram altın da Dolar'daki yükseliş ve küresel altın fiyatlarındaki sıçrama ile 880 TL'yi gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin akaryakıtı oldukça olumsuz etkileyeceğini belirten KARAR yazarı ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, Kuzey Karadeniz'deki olağanüstü durumun akaryakıt sektörüne yarın itibarıyla yansıyacağına dikkat çekti. Oğuz Demir, benzine yarın gece itibarıyla 1,20-1,60 TL arasında, motorine pazartesi gece itibarıyla geçerli olmak üzere 1 TL'nin üzerinde zam geleceğini açıkladı.

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, ''Sürekli benzin sorusu geliyor.. Mevcut durumda Cuma geceden geçerli olmak üze re 1,20-1,60 TL arasında bir zam muhtemel.. Motorinde 1 TL'nin üzerinde ve ptesi geceden geçerli olacak şekilde.. Olağanüstü bir durum var ve etkileri oldukça olumsuz. Umarım bir an evvel sona erer.'' ifadelerini kullandı.