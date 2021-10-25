Benzine yüklü zam
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam yapıldığı açıklandı.
Ekonomi Finans 25.10.2021, 16:50 25.10.2021, 17:05
Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zamlandı.
Zam, eşel mobil sisteminde boşluk kalmadığı için pompa fiyatlarına direkt olarak yansıyacak.
En son yapılan zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 8,36 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 8,45 liradan satılacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) October 25, 2021
26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 44 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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