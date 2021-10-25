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Benzine yüklü zam

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam yapıldığı açıklandı.

Ekonomi Finans 25.10.2021, 16:50 25.10.2021, 17:05
Benzine yüklü zam

Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zamlandı.

Zam, eşel mobil sisteminde boşluk kalmadığı için pompa fiyatlarına direkt olarak yansıyacak.

En son yapılan zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 8,36 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 8,45 liradan satılacak.

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#benzin #zam
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