BES'teki birikim 330 milyar lirayı aştı

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 19. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

BES'ten emekli sayısı 186 bin 266’ya ulaştı

EGM verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 Ağustos itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 528 bin 711 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 272 milyar 456 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 34 milyar 408,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 306 milyar 864,5 milyon lira oldu.

5 Ağustos itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 186 bin 266'ya ulaştı.

Katılımcıların birikimlerinin 81 milyar 696,6 milyon lirası faizsiz fonlarda

BES katılımcı fon tutarının 204 milyar 232,5 milyon lirası faizli fonlarda, 68 milyar 223,5 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 30 milyar 823 milyon lirası faizli, 3 milyar 585,5 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü de 23 milyar 257,7 milyon liraya ulaştı.

OKS'deki 6 milyon 515 bin 609 çalışanın biriktirdiği 22 milyar 135,3 milyon liralık fon tutarının 8 milyar 662,2 milyon lirası faizli fonlarda, 13 milyar 473,1 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alırken, OKS'deki 1 milyar 122,4 milyon liralık devlet katkısı fon tutarının da 416,4 milyon lirası faizli, 706,1 milyon lirası faizsiz fonlarda bulunuyor.

Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 212 milyar 894,7 milyon lirası faizli, 81 milyar 696,6 milyon lirasının faizsiz fonlarda değerlendirildiği görülüyor.

Toplam fon büyüklüğündeki artış 85 milyar lirayı aştı

2021 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 7 milyon 92 bin 20, katılımcıların fon tutarı da 205 milyar 573,4 milyon lira olarak kaydedilmişti.

Devlet katkısı fon tutarı 22 milyar 238 milyon lira, emekli olanların sayısı da 167 bin 275 olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 15 milyar 740,2 milyon lira, devlet katkısı ise 735 milyon 476 bin lira olmuştu. 2021 yıl sonu itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nin toplam büyüklüğü 244 milyar 287,1 olarak gerçekleşti.

Böylelikle 2021 sonundan 10 Ağustos'a kadar geçen sürede, katılımcı fon tutarı 66 milyar 882,6 milyon lira artış gösterirken, söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 12 milyar 170,5 milyon lira arttı. Aynı dönemde OKS katılımcılarının biriktirdiği fon tutarı ise 6 milyar 395,1 milyon lira, devlet katkısı fon tutarı da 386 milyon 924 bin lira arttı.

BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarları dikkate alındığında 2021 yıl sonundan 10 Ağustos 2022’ye kadar toplam fon büyüklüğünde 85 milyar 835,1 milyon liralık artış görüldü. Aynı dönemde 18 bin 991 kişi de emekliler arasına katıldı.

Bu arada, BES katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 306 milyar 864,5 milyon lira ile OKS'deki devlet katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğü olan 23 milyar 257,7 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 10 Ağustos itibarıyla 330 milyar 122,2 milyon lira ulaştı.

Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 14 milyon 44 bin 320’yi buldu.