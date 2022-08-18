Binlerce ton mısır yüklü "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'nde

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere 8 Ağustos'ta hareket eden "Arizona" adlı gemi, İskenderun Körfezi'ne ulaştı.

İçerisinde 48 bin 458 ton mısır bulunan Liberya bayraklı geminin, işlemlerin ardından kentteki bir iskeleye yanaşarak yükünü boşaltması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Ağustos'ta geminin Ukrayna'dan İskenderun'a hareket ettiğini açıklamıştı.