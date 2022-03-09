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Bir askı kararı da Coca Cola'dan

Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Ekonomi Finans 09.03.2022, 01:42
Bir askı kararı da Coca Cola'dan

Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin "kalbimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Coca-Cola'nın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı, koşullar geliştikçe durumun izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
#coca cola #rusya
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