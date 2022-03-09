Bir askı kararı da Coca Cola'dan
Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Ekonomi Finans 09.03.2022, 01:42
Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin "kalbimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla" değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, Coca-Cola'nın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı, koşullar geliştikçe durumun izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü