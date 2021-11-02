Bir dev Çin pazarından çekiliyor

Dünyanın en büyük arama motorlarından Yahoo, "giderek daha zorlu bir ticari ve yasal ortam" oluşması nedeniyle Çin'den çekildiğini açıkladı.

"Bağımsız ve açık internet ile kullanıcılarının haklarına sadık kalmaya" devam edeceğini belirten şirket, "Çin'de giderek zorlaşan iş ve yasal ortam sebebiyle, Yahoo'nun hizmet paketine 1 Kasım'dan itibaren Çin anakarasından erişilemeyeceği" açıklamasında bulundu.

Sıkı bir internet sansürünün uygulandığı ülkede faaliyet gösteren yabancı ve yerli tüm şirketlerin siyasi açıdan hassas veya uygunsuz olduğu düşünülen içerik ve anahtar kelimeleri sansürlemeleri gerekiyor.

Yahoo'nun Çin'den çekilme kararının, şirketlerin kullanıcılar hakkında hangi bilgileri toplayacağına ve saklayacağına dair kısıtlamalar getiren Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası'nın ülkede uygulamaya sokulması ile aynı zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Çin yasaları ayrıca, ülkede faaliyet gösteren şirketlerin, yetkililerce talep edilmesi durumunda veri transferi yapmasını zorunlu kılıyor. Bu durum, Batılı firmaların faaliyetleri açısından büyük bir engel oluşturuyor. Zira şirketler kendi ülkelerinde baskılarla karşı karşıya kalabiliyor.

Örneğin Yahoo'nun bilgilerini Pekin ile paylaşması sonrası iki muhalifin hapse atılması sonrası Amerikalı yasa koyucular Amerikalı şirketi sert bir şekilde kınamıştı.

Çin'deki varlığını ve operasyonlarını yıllar öncesinden küçültmeye başlayan Yahoo, 2010'da müzik ve e-posta hizmetini sonlandırmıştı. 2015'te ise Amerikalı şirket Pekin ofisini kapatmıştı.

Çekilme kararı, web portalı da dahil olmak üzere bazı hizmetlerinin ülkede zaten engellenmiş olması nedeniyle büyük ölçüde sembolik olarak görülüyor.

Son haftalarda Çin'den çekilen ikinci Amerikalı şirket

Yahoo, son haftalarda Çin'deki operasyonlarını azaltan ikinci büyük Amerikalı teknoloji şirketi oldu. Geçen ay, Microsoft'un profesyonel ağ platformu LinkedIn, Çin sitesini kapatacağını duyurmuştu.

1995'te Stanford Üniversitesi'nin iki öğrencisi tarafından bir portal olarak kurulan Yahoo, ilk etapta bir arama motoru olarak hizmet vermiş daha sonra e-posta, anında iletileşme, e-posta grubu ve benzeri hizmetlerle ön plana çıkmıştı.

Microsoft 2008'de 44 milyar dolarlık teklifle Yahoo'yu satın almak istemiş fakat bu teklif reddedilmişti. 2017'de Yahoo'yu satın alan Verizon Communications, AOL ile birleştirmişti.

Apollo Global Management, Yahoo'yu satın alma işleminin geçen eylülde 5 milyar dolara tamamlandığını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews