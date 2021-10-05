Bir zam haberi daha

Tiryakiler haftaya zamla başlamıştı. Dün Philip Morris grubuna ait sigaralara 1 lira zam gelmiş ve fiyat artışı hemen etiketlere yansımıştı. Söz konusu zam sonrası bugün başka bir gruba ait sigara fiyatlarına da zam geldi.

Fiyat artışını Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş Twitter üzerinden duyurdu. Söz konusu fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak.

Grubun 2 sigarasına 2 lira zam gelirken, diğer sigaralar ise 1 lira zamlandı. 16 TL olan iki farklı sigaranın paketi 18 TL'ye çıktı. 14.50 lira olan sigaralar 15.50 lira, 15 lira olan sigaralar 16, 16 lira olan sigaralar ise 17 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 18 lira olurken, en ucuz sigara 15.50 lira oldu.