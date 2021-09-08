Son yıllarda aşırı yükselen ve düşen, kimilerini zirveye çıkarırken kimilerini de yerin dibine batıran kripto para Bitcoin hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, birçok mecrada Bitcoin nedir ve nasıl alınır diye sorarak kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyor.

Yıl 2009. İlk kripto para birimi Bitcoin piyasaya sürüldü. Bitcoin, bankalar ve hükûmetler gibi geleneksel aracıların finansal işlemler yapma ihtiyacını ortadan kaldıran merkezi olmayan bir dijital nakit türü olarak ön plana çıkıyor.

Bitcoin'in mucidinin, White Paper da denilen orijinal Bitcoin tanıtım belgesini kaleme alan Satoshi Nakamoto olduğu kabul ediliyor. Satoshi Nakamoto isminin ekibin adı ya da makaleyi yazan kişinin adının mahlası olduğuna dair söylemler var ancak bu konuda net bilgi paylaşılmadı. Söz konusu kripto paranın ilk işleme alınması ve ilk transferi, Satoshi Nakamoto ile Bitcoin'i geliştirmesi için ona yardımcı olan kriptograf Hal Finney arasında gerçekleşti. İlk alışveriş ise ağın oluşturulmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra, 22 Mayıs 2010'da 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşti.

Dijital bir para birimi Bitcoin, tamamen eşler arası yazılımı ve kriptografiyi yani şifrelemeyi esas alıyor. Tüm Bitcoin işlemleri halka açık bir deftere kaydediliyor ve kopyalar dünya çapındaki sunucularda tutuluyor. Bütün işlemler ağda herkese açık olarak yayımlanıyor ve düğümden düğüme paylaşılıyor. Bu işlemler her 10 dakikada bir madenciler tarafından "blok" adı verilen bir grupta toplanıyor ve kalıcı olarak blok zincirine ekleniyor.

Bitcoin dünyada ilk kez El Salvador tarafından yasal para birimi olarak kabul edildi ve dün itibarıyla ülkede tedavüle sokuldu. El Salvador ilk oldu ama aslında pek çok ülke aynı sinyalleri veriyor ve Bitcoin gelecek yıllarda en önemli piyasalarda yer alacak gibi gözüküyor.

Bitcoin nasıl alınır?

Ülkelerin Bitcoin'i kontrolleri altına almak için çok uğraştıkları da biliniyor. Zira blok zincir teknolojisine dayanan ve bundan dolayı bir merkez tarafından yönetilmeyen yani herhangi bir patronu olmayan Bitcoin dünya üzerinde milyonlarca insan tarafından alınıp satılıyor, üretiliyor, transfer ediliyor. Akılalmaz boyutlarda işlem hacmine sahip olduğu öngörülen kripto paralarla yapılan transferlerde çok cüzi, neredeyse yok denecek kadar ücret alınması bankalar başta olmak üzere küresel finans sisteminin zoruna gidiyor.

Bitcoin, 22 Mayıs 2010'dan beri hızla yükselerek kripto para borsasında liderliğini koruyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın ve birçok ünlünün paylaşarak desteklediği Bitcoin'in değeri her geçen saniye hızlanarak artıyor. 2021 yılına 42 bin dolarla giren Bitcoin'de sert düşüşler yaşansa da analistler 2021 yılı sonunda Bitcoin fiyatlarının artacağını düşünüyor.

Sembolü "₿", finansal kısaltması ise BTC olan Bitcoin'in herhangi bir resmi kuruluşla bağlantısı bulunmuyor. Bir nevi dijital döviz, alternatif döviz, sanal döviz olarak da düşünülebilecek kripto paralar, herhangi bir devlet, banka ya da resmi bir kurum tarafından üretilmiyor. Kripto paraların taklidi imkansızdır.

Bitcoin alabilmek için öncelikle yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birisine başvuru oluşturmanız ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Kripto para borsasında kayıt ve güvenlik oldukça önemli olduğu için güvenlik ağına "yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası ve e-mail onaylama, tek bir kanaldan hesaba giriş yapabilme" gibi güvenlik seviyesi hat safhada olan kripto para borsasında işlem yapılması önerilir.

Güvenli bir şekilde kayıt yaptıktan sonra kripto para borsasında işlem yapmaya hazır hale gelmek için, hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Bitcoin miktarı kadar para bulundurmanız gerekir. Bitcoin hesabınıza para aktarma işlemlerini ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranızın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmeniz yeterli olacaktır.

Söz konusu piyasaya girmeyi düşünenlerin daha önce de belirttiğimiz gibi az da olsa komisyon ödeyeceklerini bilmelerinde fayda var. Şu anda Bitcoin alıp satabileceğiniz pek çok aracı bulunuyor. Bu aracıların büyük çoğunluğunun yüzde 1 komisyon aldığı biliniyor ancak bu oran farklı yatırım araçlarına göre değişiklik gösterebilir.