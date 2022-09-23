Boeing'e 200 milyon dolar yanıltma cezası

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) yapılan açıklamada, şirket ve eski yöneticisi Dennis A. Muilenburg'un 2018 ve 2019'da Boeing uçaklarının kazalarının ardından kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmakla suçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Boeing ve Muilenburg'un ilk kazanın ardından uçak güvenliği ile ilgili devam eden bir sorunun olduğunu bildikleri, buna rağmen 737 MAX uçağının "uçan herhangi bir uçak kadar güvenli" olduğuna dair güvence verdikleri kaydedildi.

İkinci kazanın ardından Boeing ve Muilenburg'ün aksi bilgilerin farkında olmalarına rağmen kamuoyuna güvence vermeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şirketin yatırımcıları 737 MAX uçağı hakkında yanılttığı suçlamaları karşısında anlaşma yoluna giderek 200 milyon dolar, Muilenburg'ün de 1 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Gensler, "Bu iki uçak kazasının yol açtığı trajik can kaybını tarif edecek hiçbir kelime yok." değerlendirmesinde bulundu.

Gensler, kriz anlarında halka açık şirketlerin ve yöneticilerin piyasalara tam, adil ve gerçeğe uygun açıklamalar yapmasının özellikle önemli olduğunu vurguladı.

Uçuş kontrol sistemindeki hata 346 cana mal olmuştu

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her 2 kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Boeing, geçen yıl ocak ayında, ABD Adalet Bakanlığı ile imzaladığı yasal uzlaşma kapsamında kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile müşterisi hava yolu şirketlerine tazminat ve ayrıca Federal Havacılık İdaresini (FAA) yanılttığı için adli para cezası ödemeyi kabul etmişti.

Şirketin tazminat ödemeleri ve para cezası toplamı 2,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.