Borsa rekor üstüne rekor kırıyor ama...

Borsa İstanbul bugün %3,5 oranında yükselişle 2.108 puana çıkarak TL bazında rekor kırdı. Böylelikle endeksin yıl içi yükseliş oranı %42'ye çıktı. TL bazında rekor yükselişler görülmesine karşın endeks dolar bazında yılın en düşük seviyelerinde fiyatlanıyor.

Dolar bazında bakıldığında;

2021'e 200 dolar seviyesinde başlayan endeks, Şubat ayında 225 dolara çıkarak yıl içi en yüksek seviyeyi gördü.

TCMB Başkanı Ağbal'ın görevden alınması ile sert düşüş yaşayan endeks, Mart ayında 158 dolara geriledi.

Eylül ayında 179 dolara çıkarak toparlanma yaşandı, fakat Eylülde 8,30'lu seviyelerde işlem gören USD/TRY kurundaki yükselişin hızlanmasıyla endeksin dolar getirisi de azalmaya başladı.

Kasım'da dolar kuru %43 yükseldi ve endeks 132 dolara gerileyerek 30 Ekim 2020 sonrası en düşük seviyeyi gördü.

Aralık ayının ilk yarısında endeks, yıl içi dip seviyeden 148 dolara çıktı. Kur ise bugün 14,61 ile yeni zirveyi gördü.

Borsa İstanbul ucuz olduğu için özellikle yerli alımlar artıyor. Yılın ilk çeyreğinde yerli talebi rekor seviyelere çıktı. TL bazında endeks zirveleri görürken dolar bazında bu yıl değer kaybı yaşıyor.

Endeks dolar bazında sene başına göre yaklaşık 52 dolar kadar aşağıda işlem görüyor.

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