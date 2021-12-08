Borsa yine rekor kırdı: 2.000 puan sınırı geçildi

Borsa İstanbul bugün 2.000 puanın üzerini görerek TL bazında yeni rekor seviyeye çıktı. Dün günü %2,7 yükselişle kapatan endeks, Kasım ayındaki hızlı yükselişini bu ay da sürdürüyor ve ayın ilk 8 gününde %10 üzerinde primlendi.

Endeks bu yıl %35 primlendi, fakat dolar bazında yılın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Kasım ayında 140 doların altına gerileyerek yılın en düşük seviyesini gören fiyat, bugün 146 dolardan işlem görüyor.

Bu ay borsadaki yükselişe en çok katkı BİST Turizm (%26), BİST Ulaştırma (%16) ve BİST Holding & Yatırımlar (%14) tarafından gelirken önemli endekslerden olan BIST Sınai ve BİST Bankalar da bu ay %9 primli işlem görüyor.

Hafta ortasında borsa rekor tazelerken günlük bazda en çok yükseliş ulaştırma, turizm ve teknoloji endekslerinde yaşanıyor.

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