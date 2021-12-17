Borsada rüzgar tersine döndü

Borsada yaşanan sert kayıplar sonrasında devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 16:24:28 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

BIST 100 'de günlük kayıp yüzde 5'e ulaştı. Bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 6'yı aştı.

VİOP da taban seviyeyi gördü.

Bloomberg HT