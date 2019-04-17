- "Bosna Hersek'in daha fazla değişime ihtiyacı var"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 10 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen Saraybosna İş Forumu'nun (SBF), artık küresel bir marka haline geldiğini ifade etti.

Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum kapsamında "Liderlik" konulu panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı panelde konuşan Hisarcıklıoğlu, SBF'nin dünyanın her yerinde yatırımcıların ilgi gösterdiği son derece başarılı bir girişim olduğunu belirterek, "Düzenli olarak gerçekleştirilen Saraybosna İş Forumu, artık küresel bir marka haline geldi." dedi.

Hisarcıklıoğlu, SBF'nin bölge ve Bosna Hersek ekonomisi için çok büyük katkı sağladığını vurgulayarak, TOBB olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu foruma destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin Bosna Hersek ile ilişkilerine çok önem verdiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bosna Hersek ile tarihimiz, kültürümüz, örf ve adetlerimiz aynı kaynaktan besleniyor. Biz aynı zamanda, ülkelerimizin ekonomik ilişkilerinin güçlenmesini de istiyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağlam bir iş hacmi zemini oluşturduğuna işaret ederek, 2003'te 71 milyon dolar olan ticaret hacminin, bugün 700 milyon dolara ulaştığını ve bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bankacılık, tarım, imalat, inşaat ve turizm gibi sektörlerde 100 Türk firmasının Bosna Hersek'te iş yaptığını aktaran Hisarcıklıoğlu, bu firmaların ülkedeki yatırımlarının 600 milyon avronun üzerinde olduğunu ve 4 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin son 15 yılda Balkan ülkeleri ile ticaretini 3,5 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardığını belirterek, bu artışın küresel ekonomik krize rağmen gerçekleştiğini söyledi.

Balkanlar'ın coğrafi olarak Türkiye'nin Avrupa kıtasına giriş kapısı olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin de Balkan ülkeleri için Asya ve Ortadoğu'ya giriş kapısı olduğunu söyledi.

- "Bosna Hersek'in daha fazla değişime ihtiyacı var"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak da AB'ye üyelik yolunda gerçekleştirdikleri reformların, daha fazla yatırım ve ekonomik kalkınma için şartları oluşturduğunu belirterek, ülkedeki tüm siyasi anlaşmazlıklara rağmen bugünkü iş forumunun herkes tarafından desteklendiğini vurguladı.

AB'ye üyelik ve bölgesel iş birliğinin öncelikler arasında yer aldığını kaydeden Crnadak, Bosna Hersek'in son dönemde aldığı iyi sonuçlara rağmen daha fazla değişime ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Crnadak, yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi alanlarında atılacak adımların önemine işaret ederek, ülkedeki yatırımların artırılarak özel sektörün güçlendirilmesinin elzem olduğunu belirtti.

Malezya Gelişim ve Girişimcilik Bakanı Mujahid Yusof Rawa da ülkesinin Bosna Hersek ile uzun yıllardır iş birliği içerisinde olduğunu belirterek, "Malezya, Bosna Hersek'te yaşanan savaşta da buradaydı. Malezya o dönemde insani yardımdan eğitime birçok alanda Bosna Hersek'in yanında oldu." dedi.

Bosna Hersek'in barış ve istikrarına katkı sağlamak istediklerini söyleyen Rawa, her geçen yıl büyüme gösteren Bosna Hersek'e destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Karadağ Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Kemal Purisic ise bölge ülkelerinin mücadele ettikleri sorunlara karşı ortak cevap geliştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, bölgenin son yıllarda ekonomik anlamda önemli gelişme kaydettiğini söyledi.